Programa de reproducción del Zoológico Las Delicias continúa con éxito

La evolución de esta cachorrita de león blanco constituye un hito para la institución y un motivo de orgullo para la comunidad aragüeña

CIUDAD MCY.- El Zoológico Las Delicias anunció con alegría el saludable desarrollo de su cachorra de león blanco de Timbavati (Panthera leo melanochaita), que ya supera los 4 kilogramos de peso y se mantiene activa bajo el cuidado especializado de su equipo técnico, como parte del programa de reproducción y conservación de fauna silvestre impulsado con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez.

La cachorra, continúa desarrollando de manera óptima sus habilidades motoras, caminando con energía en su recinto. Este crecimiento refleja el éxito del riguroso cuidado que recibe por parte de los especialistas del Zoológico, quienes velan por su bienestar y adaptación.

El programa de reproducción del Zoológico Las Delicias, busca preservar especies emblemáticas y fortalecer el compromiso con la conservación de la fauna silvestre.

La institución continúa trabajando para garantizar espacios seguros y programas efectivos que promuevan la conservación y el sano esparcimiento de las familias que visitan el parque.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA