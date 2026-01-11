Pueblo de Revenga exigió la libertad del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

En el despliegue cargado de paz y esperanza el Poder Popular alzó la voz por la libertad de los líderes venezolanos que fueron secuestrados el pasado 3 de enero por el imperio norteamericano

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por el civismo y la organización, el pueblo del municipio José Rafael Revenga realizó una masiva movilización para exigir la libertad del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

La actividad se desarrolló en la comunidad de Sabaneta, específicamente en el punto y círculo de la Comuna Paula Correa, donde el alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo, en compañía de estructuras de base, movimientos sociales y jefes de comunidad se congregaron para exigir el respeto a la soberanía nacional.

En la jornada los simpatizantes alzaron su voz bajo las consignas «Maduro no es delincuente, Maduro es nuestro presidente” y “La patria no se vende, la patria se defiende”.

Durante el despliegue, el alcalde Perdomo manifestó que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama fueron secuestrados la madrugada del 3 de enero por el imperio norteamericano.

Además, el mandatario municipal enfatizó que el presidente Nicolás Maduro ha sido un hombre de valores y trabajador, quien ha liderado el país de la mano con el pueblo venezolano.

«Somos un pueblo que exige la liberación de nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, el pueblo de Aragua permanece desplegado y unido para defender la Patria, porque Nicolás Maduro y Cilia Flores van a regresar a su pueblo», expresó el alcalde.

Este despliegue cargado de paz y esperanza parte de la agenda de movilización permanente que mantiene el pueblo aragüeño como una muestra del compromiso para la defensa del proyecto bolivariano y la estabilidad política del país.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA