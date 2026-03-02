Dotación escolar llevó alegría a estudiantes de la UEE Luisa Cáceres de Arismendi

Los estudiantes cuentan con uniformes y útiles escolares que son esenciales para continuar con su formación académica.

CIUDAD MCY.- En un acto que reafirmó las políticas públicas para brindarle al Semillero de la Patria una educación de calidad, se realizó una dotación de útiles escolares.en la Unidad Educativa Estadal «Luisa Cáceres de Arismendi» de San Sebastián de Los Reyes.

La actividad que proporcionó las herramientas necesarias a los estudiantes, se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), acción orientada por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La significativa jornada llevó alegría a los niños, niñas y adolescentes de la UEE «Luisa Cáceres de Arismendi», la cual está ubicada en el asentamiento campesino Las Morrocoyas donde el equipo del Gobierno Bolivariano hizo entrega de uniformes, bolsos, zapatos, cuadernos, entre otros artículos.

Es importante mencionar, que gracias a los insumos escolares los estudiantes tienen el material de apoyo adecuado para realizar las tareas asignadas.

A través de estas jornadas, el Gobierno Bolivariano demuestra que se mantiene trabajando para brindarle al Semillero de la Patria un acceso a la educación con las herramientas y espacios dignificados.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS :CORTESÍA