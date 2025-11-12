Aragua reinó en nacional de Kenpo

CIUDAD MCY.- El III Chequeo Nacional de Kenpo celebrado en el gimnasio Gastón Portillo de voleibol en el Instituto Nacional del Deporte cerró el calendario de competencias de este 2025 y coronó a la delegación del estado Aragua como campeón absoluto.

Los aragüeños dominaron la tabla del ranking nacional infantil, juvenil y adulto con 2.436 puntos seguidos por los caraqueños que sumaron 2.430 unidades y se quedaron con el subcampeonato por 6 puntos de diferencia. El tercer lugar fue para el estado Carabobo con 1.119.

OCHO CUPOS

Los campeones sumaron a ocho atletas al equipo nacional para el venidero año 2026. Por las femeninas destacan las ganadoras en combate Carind Castillo (-62 kg) y Carmen Ríos (+69).

Por los masculinos resaltan Carlos Ávila (armas), Fracoise Pérez (defensa y combate +85 kg), Dominic Cedeño (combate -75 kg), Abraham González (combate -67 kg), César Morales (-84 kg) y Deuvis Tovar (formas manos libres).

Tovar, mundialista este año en la cita de Portugal, reafirmó su cupo en el equipo nacional de esta disciplina y analizó destacado 2025.

“Tuvimos un año de excelentes resultados. En Aragua cerramos con otro primer lugar y seguimos trabajando con mucha disciplina”, destacó Tovar.

Sobre el enorme crecimiento que experimenta la disciplina en la entidad aragüeña, señaló que están rescatando aspectos tradicionales del kenpo europeo que aprendió en el Mundial,

«Queremos fortalecer nuestro nivel competitivo y transmitir esa experiencia a los compañeros que vienen en desarrollo”, añadió Tovar.

Finalmente, Tovar envió un mensaje inspirador a los más jóvenes. “Mi deseo es que todos los niños se mantengan firmes en el deporte, cualquiera que sea su disciplina. El deporte nos aleja de lo malo y nos acerca a los sueños. Espero que en 2026 podamos representar nuevamente a Venezuela en competencias internacionales y lograr mejores resultados”.

CASTRO SE CONSOLIDÓ

Asimismo, por Caracas la sensei Geraldine Castro, con 10 años en la Selección Nacional, revalidó su cupo tras obtener el primer lugar en formas manos libres (cinturones negros), primer lugar en defensa personal y tercer lugar en la categoría menos 52 kg.

“Ha sido un camino de mucho esfuerzo, especialmente estos dos últimos años en los que he tenido que balancear mis estudios y el entrenamiento. Sin embargo, mantenerse entre las tres primeras del ranking nacional me llena de alegría. La victoria es más dulce cuando el camino ha sido difícil”, expresó Castro.

La atleta también hizo un llamado a las nuevas generaciones: “A los niños, niñas y jóvenes les digo que sigan esforzándose, que practiquen deporte, porque el deporte los hace más fuertes, los enseña a ser constantes y a superar obstáculos”.

PRENSA MINDEPORTE | FOTO CORTESÍA