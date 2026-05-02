Poder criollo! Venezuela blanquea a Canadá y avanza en el Mundial de Softbol Sub-23

CIUDAD MCY.- La selección nacional de Venezuela demostró este sábado su máximo potencial ofensivo y sólido pitcheo al derrotar por la vía del nocaut a su similar de Canadá con una pizarra de 12-0.

Con este resultado, el combinado tricolor asegura oficialmente su clasificación a la Súper Ronda del Mundial de Softbol Sub-23.

La escuadra venezolana cierra la fase de grupos con un registro de tres victorias y dos derrotas, rendimiento que les otorga el boleto para medirse ante las mejores potencias del torneo en el formato de Round Robin.

El encuentro, que se resolvió en apenas cuatro entradas debido a la amplia ventaja, tuvo como protagonista desde el montículo al lanzador Eduardo Juárez.

El abridor venezolano firmó una actuación dominante, permitiendo apenas cuatro hits y silenciando a la artillería canadiense con cinco ponches.

​EXPLOSIÓN OFENSIVA : TRE CUADRANGULARES SENTENCIARON EL JUEGO

La ofensiva criolla no dio tregua desde el primer inning, cuando Alvi Paredes conectó un jonrón de dos carreras para abrir el marcador.

Poco después, Francisco Villegas impulsó la tercera rayita para dar confianza temprana al equipo.

Sin embargo, el golpe definitivo llegó en el cuarto capítulo con un rally de nueve carreras que desarticuló a la defensa norteamericana:

Zakdiel Espinoza destacó con un imponente cuadrangular de tres carreras y, más tarde en el mismo episodio, un doblete productor.

destacó con un imponente cuadrangular de tres carreras y, más tarde en el mismo episodio, un doblete productor. Wilmer Sira se unió a la fiesta de batazos con otro vuelacercas de tres anotaciones.

se unió a la fiesta de batazos con otro vuelacercas de tres anotaciones. Jean Flores aportó a la causa con un triple remolcador y anotó aprovechando un error defensivo de Canadá.

RUMBO A LA SÚPER RONDA

Con la clasificación en el bolsillo, Venezuela entra ahora en la fase decisiva donde se enfrentará a los clasificados del Grupo A y B.

El equipo nacional busca mantener este ritmo arrollador para subir al podio y consolidarse como uno de los referentes mundiales de la categoría.

FUENTE : RADIO MIRAFLORES

FOTO : CORTESÍA