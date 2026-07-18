Aragüeños pueden disfrutar de áreas renovadas en el Parque “Agustín Codazzi”

Gracias al despliegue de mantenimiento y adecuación por Fundaparques, este emblemático pulmón vegetal vuelve a ofrecer espacios para que los ciudadanos se conecten con la naturaleza

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de ofrecer espacios seguros, urbanos y ecológicos para el sano esparcimiento y la recreación, el histórico Parque Agustín Codazzi, ubicado en el municipio Santiago Mariño, ha reabierto oficialmente sus puertas luciendo espacios completamente renovados.

Esta intervención integral permite que el recinto recreacional esté a disposición de los ciudadanos, ofreciendo un ambiente ideal para reconectar con la naturaleza; tras una serie de mejoras significativas diseñadas para el bienestar de la población aragüeña.

El presidente de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), Manuel López, en compañía del presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, informó que la recuperación del parque se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez.

«Estamos logrando la atención de nuestras instalaciones, garantizando a nuestros aragüeños la oportunidad de seguir conectando con la Madre Tierra y brindando espacios dignos para el encuentro de todas y todos», destacó López.

Asimismo, el titular de Fundaparques enfatizó que estas mejoras se ejecutan en estricto apego a los lineamientos de la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria.

«Hemos realizado un mega despliegue en conjunto con la Secretaría para la optimización de los servicios públicos de nuestro estado Aragua», concluyó.

LABORES A DETALLE

Para devolver el brillo a este patrimonio natural aragüeño, un grupo de hombres y mujeres se despliega en diferentes áreas, ejecutando labores de desmalezado, barrido de caminerías, poda de jardineras y poda fitosanitaria, con el apoyo de maquinaria pesada para la recolección y retiro de hojas secas, ramas y material vegetal.

De manera simultánea, se desarrollan trabajos de aplicación de pintura, adecuaciones al sistema eléctrico en las áreas internas y reparaciones menores, fortaleciendo las condiciones de este importante espacio recreativo y natural.

Sobre la magnitud de los trabajos de limpieza, el presidente de Fundaragua, Edison Gutiérrez, precisó el impacto del uso de maquinaria pesada en el saneamiento del recinto:

«Hemos realizado la recolección de más de 300 toneladas de desechos, entre material vegetal y escombros, utilizando maquinaria especializada», afirmó Gutiérrez.

Finalmente, las autoridades informaron que este esfuerzo no se limita al Parque Agustín Codazzi.

Actualmente, las cuadrillas de mantenimiento se encuentran desplegadas de manera simultánea en todo el ecosistema de parques del estado Aragua, con el firme objetivo de seguir garantizando espacios agradables, limpios y seguros para todas las familias de la región.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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