Avanza la rehabilitación del Santuario Diocesano de la Virgen de Montserrat

Las cuadrillas se encuentran desplegadas ejecutando labores de mampostería, pintura general, pulitura de pisos, impermeabilización de techos y la adecuación completa del sistema eléctrico

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional, regional y municipal, avanzan a toda marcha los trabajos de restauración integral del Santuario Diocesano de la Virgen de Montserrat en el municipio José Ángel Lamas.

La obra de envergadura, que contempla desde la modernización de los sistemas internos hasta la monumental construcción de su nuevo retablo principal en mármol rosado, tiene como meta ser entregada el próximo 27 de agosto para dar inicio formal a las festividades religiosas en honor a la patrona del municipio.

Lo que comenzó como un proyecto de reestructuración parroquial, ha tomado un impulso histórico gracias a la aprobación de recursos a través del Consejo Federal de Gobierno, con el respaldo directo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la gobernadora Joana Sánchez.

De acuerdo a la información suministrada por el alcalde Tony García, el corazón de esta gran transformación radica en la nave central, donde se erige un nuevo altar principal elaborado con mármol rosado y acabados de alta calidad en tonos dorados y blancos.

Este espacio ha sido especialmente diseñado para reivindicar y colocar en el lugar de honor que le corresponde a la emblemática patrona de Santa Cruz.

RESILIENCIA ANTE LAS ADVERSIDADES

Tras las evaluaciones de los ingenieros civiles y las autoridades municipales, después del doblete sísmico, se constató que la centenaria estructura no sufrió daños estructurales mayores, limitándose el impacto a agrietaduras menores y reparables que no comprometen la seguridad del templo.

Esto permitió acelerar las labores para cumplir estrictamente con el cronograma establecido.

LA VOZ DE LA COMUNIDAD

Para los santacrucenses, ver la metamorfosis de su principal centro de oración es un motivo de profunda alegría.

Carmen Luisa Ferreira de Pita, habitante del sector desde hace más de 40 años, manifestó su agradecimiento a la gestión pública y al párroco Castor Palma:

«Me alegra bastante de que le hayan metido la mano así de bonito a nuestra Parroquia. El alcalde nos lo ofreció y cumplió. Los colores, el dorado y el blanco le dan un aire tierno, digno de una iglesia. Ver a nuestra Virgen de la Montserrat en el retablo principal, al lado de Cristo, es una bendición porque ella es la Madre de Dios y la patrona de todos nosotros».

Las autoridades civiles y eclesiásticas estiman que las obras concluyan el 27 de agosto, fecha en la que se dará inicio a la tradicional novena.

El remozado Santuario Diocesano abrirá así sus puertas de par en par para recibir a miles de devotos locales y visitantes, listos para conmemorar el día de la Virgen Morena el próximo 8 de septiembre, consolidando este espacio no solo como un logro de infraestructura, sino como el epicentro del reencuentro, la paz y la devoción de toda la familia de Lamas.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS CORTESÍA