Jornada especial de tránsito favoreció a más de 250 personas en Revenga

El operativo ofreció distintos servicios, lo que permitió a los usuarios ponerse al día con sus documentos en un solo lugar

CIUDAD MCY.- Con el propósito de facilitar y agilizar el acceso a la documentación vehicular de los habitantes del municipio José Rafael Revenga, se llevó a cabo una jornada especial de trámites de tránsito en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Poeta Pedro R. Buznego.

Durante la actividad, se brindó atención directa a más de 250 personas y se consolidó un total de 477 trámites procesados, logrando una respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de regularización vial de la comunidad.

En detalle, el balance del operativo arrojó la emisión de 158 certificados médicos viales, la tramitación de 86 licencias de conducir por primera vez en sus distintos grados y 56 renovaciones. De igual forma se gestionaron 95 pólizas de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV) y se completaron 82 registros de motocicletas.

Pedro Arjona, jefe de Transporte del municipio Revenga, explicó que el propósito fundamental de traer este operativo a la localidad fue acercar y simplificar las gestiones de licencias, certificados médicos, RCV y registros de carros y motos para que los pobladores no tuvieran que trasladarse a otras oficinas fuera de su entorno.

Arjona destacó que, gracias al trabajo conjunto con los funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), la actividad también sirvió como un espacio de asesoría y concientización vial enfocado en motorizados, conductores de carga pesada y el sector de transporte público.

La fluidez y la calidad en el servicio fueron ampliamente valoradas por los asistentes.

Ramón Rodríguez, quien acudió para renovar su licencia de conducir, calificó el operativo como altamente beneficioso, resaltando la rapidez de los procesos y la buena atención del personal.

Por su parte, Luis Miguel Alfonzo, quien asistió para realizar el registro de su motocicleta, coincidió en la eficiencia de la jornada, señalando que el trámite fue sumamente rápido y el trato recibido, excelente.

PRENSA REVENGA| CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA