Aramica entregó útiles escolares a hijos de sus trabajadores

CIUDAD MCY.-La Junta Directiva de la empresa estadal Aragua Minas y Canteras (Aramica) hizo entrega de kits escolares en beneficio de los hijos de sus trabajadores, como parte de las atenciones ofrecidas a la clases obrera.

La significativa dotación estuvo a cargo de Gonzalo Romero, gerente general de la organización.

Gracias a las políticas sociales de nuestro Presidente Nicolás Maduro @nicolasmaduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Joana Sánchez @johanitakenpo, se realizó la entrega de útiles escolares al personal de Aramica, fortaleciendo el compromiso con la formación de los niños y niñas.

La entrega fue realizada por el gerente general, Gonzalo Romero @tato_romero como parte de las acciones que impulsan el desarrollo educativo y social de la patria soberana.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA ARAMICA