Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Aramica entregó útiles escolares a hijos de sus trabajadores

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Sep 25, 2025

CIUDAD MCY.-La Junta Directiva de la empresa estadal Aragua Minas y Canteras (Aramica) hizo entrega de kits escolares en beneficio de los hijos de sus trabajadores, como parte de las atenciones ofrecidas a la clases obrera.

La significativa dotación estuvo a cargo de Gonzalo Romero, gerente general de la organización.
Gracias a las políticas sociales de nuestro Presidente Nicolás Maduro @nicolasmaduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Joana Sánchez @johanitakenpo, se realizó la entrega de útiles escolares al personal de Aramica, fortaleciendo el compromiso con la formación de los niños y niñas.

La entrega fue realizada por el gerente general, Gonzalo Romero @tato_romero como parte de las acciones que impulsan el desarrollo educativo y social de la patria soberana.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA ARAMICA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Gobierno Regional supervisó rehabilitación de mil fachadas en San Mateo

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Vicepresidenta Rodríguez se reunió con arquitecto japonés Riken Yamamoto

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Convocan simulacro nacional bajo la consigna: «Fusión perfecta, popular, militar policial, para la paz y la vida»

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez