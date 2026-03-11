Aranceles profundizan la crisis económica en frontera entre Ecuador y Colombia

CIUDAD MCY.- Las repercusiones económicas de la disputa arancelaria entre Ecuador y Colombiase profundizan a poco más de un mes de su inicio y afectan directamente a los sectores productivos y logísticos en la zona fronteriza entre ambas naciones suramericanas.

Los impactos más significativos se concentran en las operaciones relacionadas con el comercio exterior. Entre la provincia de Carchi (Ecuador) y Nariño (departamento colombiano), los actores del sector calculan que la actividad comercial y de transporte cayó hasta en un 90 %, reflejándose en la reducción de camiones de carga, mercancías y personas que atraviesan la frontera cada día, reseñó TeleSUR.

La implementación de gravámenes recíprocos, que inició Ecuador, comenzaron en 30 % y llegaron hasta 50 %, ha provocado una contracción significativa del comercio binacional, con efectos visibles en transporte, logística, comercio y servicios, especialmente en el puente internacional de Rumichaca.

El conflicto comercial se intensificó luego de que el Gobierno de Daniel Noboa aplicara aranceles a productos colombianos, lo que generó una respuesta equivalente desde Colombia.

Desde entonces, gremios empresariales y autoridades regionales han manifestado su preocupación, y algunos han propuesto que el tema sea abordado en instancias como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mientras sectores económicos de ambos países piden mecanismos de diálogo urgentes para frenar el impacto.

Impacto económico a nivel nacional

Las consecuencias de la disputa comercial también generan preocupación entre los gremios empresariales de Ecuador y Colombia, que advierten que los efectos de los aranceles no se limitan únicamente a la zona fronteriza.

Tanto el Comité Empresarial Ecuatoriano como la Asociación Nacional de Industriales señalaron que las medidas arancelarias recíprocas han alterado las cadenas productivas y de exportación, con repercusiones que alcanzan a distintas regiones de ambos países.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA