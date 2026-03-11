Iván Cepeda inscribirá este miércoles su candidatura a la presidencia de Colombia

CIUDAD MCY.- Iván Cepeda y Aída Quilcué se inscribirán ante la Registraduría como candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Colombia, respectivamente, en representación del partido progresista Pacto Histórico. Las elecciones presidenciales del país neogranadino se realizarán el próximo 31 de mayo.

Cepeda, quien puntea en intención de voto en el país de acuerdo con las encuestas, anunció que Quilcué sería su compañera de fórmula para las elecciones. Aseguró el político en un mensaje divulgado en su cuenta oficial de la red social X que para él “es un gran honor” contar con la integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“El CRIC y Aída representan lo mejor de las tradiciones, de la resistencia, de la lucha social, de la construcción de un país justo y democrático, y ella me hizo el honor de aceptar la invitación”, afirmó.

Quilcué, de 53 años, es una líder social del pueblo nasa por lo cual ha sido víctima de amenazas y persecución. En 2021 fue ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensa a Toda una Vida, en reconocimiento a su dedicación y liderazgo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas de su nación.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA