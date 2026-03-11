España lanzará aplicación para combatir el odio en las RRSS

CIUDAD MCY.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de Hodio, una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y la polarización en redes sociales (RRSS) y exigir a los responsables de las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con estos contenidos.

Esta herramienta permitirá medir la evolución y el impacto de los discursos de odio en redes y la amplificación de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente «para que todo el mundo sepa» quién frena estos contenidos, quién «mira hacia otro lado» y quién «hace negocio con ello».

Durante la inauguración del Foro contra el Odio en Madrid, que reúne a expertos, plataformas y personas afectadas para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en las redes, Sánchez explicó que esta nueva herramienta será transparente y rigurosa, estará basada en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad.

El presidente criticó en su discurso a los «tecnoligarcas» que utilizan las plataformas digitales para imponer su agenda política y se referió expresamente al dueño de X, Elon Musk, asegurando que, desde que el magnate se hizo con la plataforma, los discursos de odio en esta red social han aumentado un 50 %.

En este foro participan varios ministros, expertos, representantes de las plataformas digitales y personas afectadas por el odio en internet.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA