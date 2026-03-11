Reportan 7 casos de fiebre amarilla en lo que va de año y refuerzan su prevención

Ante la circulación de la enfermedad confirmada por el Instituto Nacional de Higiene, el ministerio ha priorizado cuatro estados: Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa

CIUDAD MCY.- La ministra para la Salud, Nuramy Gutiérrez, informó que Venezuela mantiene un control epidemiológico estricto sobre la fiebre amarilla, al registrar apenas siete casos positivos en lo que va del año 2026. Gutiérrez enfatizó que, más allá de las cifras que hayan, lo prioritario es la prevención inmediata y el bienestar del estado.

La encargada del área de la salud dijo que es necesario tener la certeza al momento de difundir una información para no crear alarmas innecesarias en las personas. Dijo que la enfermedad se previene con la vacunación.

Ante la circulación del virus confirmado por el Instituto Nacional de Higiene, el ministerio ha priorizado cuatro estados: Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa.

El plan de acción contempla intervención inmediata en 22 parroquias de los estados priorizados y expandir el despliegue hasta alcanzar el 95 % de cobertura en todo el territorio.

Nuramy añadió que Venezuela se mantiene en alerta epidemiológica, una medida que responde a los protocolos de transparencia indicados por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

