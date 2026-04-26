Atletas aragüeños conquistan el podio en el IKF World Kempo 2026

El torneo internacional contó con la participación de 56 países quien tiene 22 años de trayectoria

CIUDAD MCY.- El tricolor nacional ondeó en lo más alto del podio europeo gracias a una actuación sin precedentes de la delegación aragüeña en el 22nd IKF World Kempo Championships 2026.

Los atletas aragueños que participaron en este magno evento tienen 16 años en la selección nacional de Kenpo manteniendo su pasión por el deporte de orgullo.

En una jornada heróica el atleta Carlos Ávila, grabó su nombre en letras doradas, al convertirse en el primer deportista masculino del país en conquistar una medalla de oro en esta cita mundialista, liderando una cosecha de éxitos que sitúa al estado Aragua como la potencia indiscutible del Kenpo nacional.

En la categoría de combate de menos de 80 kilogramos, Ávila tuvo que desplegar una técnica y una resistencia de acero, para superar tres duelos de alta intensidad. Su trayectoria hacia la metal comenzó con una victoria frente al representante de Alemania, para luego medirse en dos ocasiones consecutivas ante la delegación de Rumania.

El competidor doblegó a sus oponentes europeos, asegurando el primer lugar del podio. Pero la versatilidad de Ávila quedó demostrada al sumar también dos medallas de bronce en las modalidades de defensa personal individual y defensa personal por equipos, consolidándose como un atleta integral.

La delegación regional mostró una profundidad técnica envidiable con la actuación de Francoise Pérez. El competidor oriundo del estado Aragua se convirtió en una «máquina de podios» al colgarse cuatro medallas de bronce. Su dominio de las formas y la aplicación marcial le permitió destacar en Defensa personal por equipos, formas manos libres, formas con armas y combate.

Estos resultados, son producto de la disciplina indomable que se forja en los dojos de la entidad.

Los atletas y el equipo técnico extendieron un profundo agradecimiento a la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, cuyo apoyo constante ha sido el pilar de este ciclo exitoso.

Asimismo, destacaron la gestión de la Federación Venezolana de Kenpo, presidida por José Aponte, y la articulación con el Ministerio del Deporte bajo el liderazgo del Franklin Carrillo. A nivel regional, el respaldo de la gobernadora a través del Instituto Regional del Deporte (IRDA) y su presidente Carlos España, junto al compromiso de la organización local y la entrenadora Erika Rojas, fueron determinantes.

PROXIMA ESTACIÓN: ESPAÑA 2026

Sin tiempo para el descanso, los guerreros venezolanos ya tienen la mirada puesta en el horizonte. Esta brillante actuación en Budapest sirve de antesala para el Mundial de España, que se celebrará el próximo mes de octubre.

Con el impulso de las medallas y el orgullo de haber hecho historia, Aragua y Venezuela se preparan para demostrar que el Kenpo nacional está listo para dominar el escenario global.

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA