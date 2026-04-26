Con éxito inició Semana de Vacunación de Las Américas en Aragua

Más de 2 mil 300 dosis fueron aplicadas en el primer día de la jornada por las 43 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC)

CIUDAD MCY.- Este domingo se inició de manera exitosa la Semana de Vacunación de Las Américas en las 43 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) del estado Aragua, jornada que tuvo como punto de partida en el Consultorio Popular Tipo II Las Vegas, Municipio Libertador.

La actividad estuvo encabezada por la coordinadora nacional de calidad de datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Yelitza Yañez; la autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano; la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA); Velly Martínez; la epidemióloga regional, Trina Pérez; la coordinadora regional del PAI, Maidelys Ascanio, la Consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Amarilis Torres; Emir Sarmiento, director del Asic; María Eugenia Pérez, responsable de la cuarta transformación en el municipio Libertador, cojuntamente con la Guardia del Pueblo.

Lombano informó que la jornada, que se extenderá hasta el próximo domingo 3 de mayo, se aplicarán vacunas de Pentavalente, Polio Oral, IPV, antiamarílica, SRP y toxoide, a niños de 6 y 10 años y embarazadas, con el objetivo de aumentar la cobertura en el esquema de vacunación gratuito y evitar enfermedades prevenibles.

Detalló que en el estado Aragua los puntos de vacunación estarán activos en los 43 ASIC de la región aragüeña y durante la jornada de este domingo fueron aplicadas 2314 dosis en dichas áreas de salud. «El llamado es a que acudan a los centros de salud, para que todos los niños y niñas estén vacunados», reflexionó Lombano.

Enfatizó que dicha jornada se realiza siguiendo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo del ministro de Salud, Carlos Alavarado y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sanchez.

AGRADECIDA POR LA JORNADA

Eucarys Matute, vecina del sector, expresó su agradecimiento al Gobierno Bolivariano, y en especial al equipo de salud, por realizar este tipo de jornadas que previenen las enfermedades en estas comunidades tan vulnerables. “Hago el llamado a la comunidad para que se aboquen a estas actividades que son para su propio beneficio».

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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