Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Autoridades pronostican inestabilidad y lluvias en gran parte de Venezuela

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 22, 2025

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén para este miércoles la presencia de lluvias o chubascos dispersos en al menos ocho regiones del país durante la mañana y una intensificación de las precipitaciones con descargas eléctricas durante la tarde.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, donde destacó que se estima cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte del país durante la madrugada y la mañana.

Asimismo, se prevé zonas cubiertas con lluvias o chubascos dispersos en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Falcón, Andes y Zulia. El resto del país se mantendrá parcialmente nublado.

Durante la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas en la Región Oriental, Sur del territorio, Llanos, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia. No se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Cultura

Salón Arturo Michelena tendrá sección en honor a San José Gregorio Hernández

22 de octubre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Autoridades pronostican inestabilidad y lluvias en gran parte de Venezuela

22 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Autoridades nacionales y regionales inspeccionaron rehabilitación del Ateneo de Turmero

21 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz presenta primer balance ante la AN

21 de octubre de 2025 Rafael Velásquez