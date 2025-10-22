Autoridades pronostican inestabilidad y lluvias en gran parte de Venezuela

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén para este miércoles la presencia de lluvias o chubascos dispersos en al menos ocho regiones del país durante la mañana y una intensificación de las precipitaciones con descargas eléctricas durante la tarde.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, donde destacó que se estima cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte del país durante la madrugada y la mañana.

Asimismo, se prevé zonas cubiertas con lluvias o chubascos dispersos en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Falcón, Andes y Zulia. El resto del país se mantendrá parcialmente nublado.

Durante la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas en la Región Oriental, Sur del territorio, Llanos, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia. No se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

VTV | FOTO CORTESÍA