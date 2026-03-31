Autoridades se reunieron para tratar balance trimestral y de Semana Santa  

CIUDAD MCY .- La Gobernadora Joana Sánchez junto con los alcaldes de los 18 municipios del estado, realizaron una reunión para hablar sobre los avances que se han logrado durante este primer trimestre de este año.

Durante este encuentro el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán destacó que estos esfuerzos se han centrado en consolidar a Aragua como un estado de oportunidades y convivencia. A través de su cuenta de Instagram @carlosguzmanvenott reafirmó su compromiso con la entidad.

«Seguimos junto a nuestro pueblo construyendo un futuro de paz» señaló Guzmán resaltando la importancia que tiene la planificación trimestral para el éxito de la gestión.

Asimismo, tras instrucciones de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, también se habló del inicio de la Semana Mayor con el fin de que la entidad aragüeña pueda disfrutar de sus actividades recreativas y religiosas en el estado.

Se espera que con este encuentro se refuerce la unión entre los niveles municipales y regionales para garantizar una temporada de reposo manteniendo el enfoque en el desarrollo social que ha marcado el inicio de este año.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: PRENSA GBA