Tovar consolida su modelo de eficiencia y transparencia administrativa

La transparencia en el uso de los fondos públicos y la efectividad en la atención social directa, se erigen en la entrega del Informe de Gestión 2025, lo cual proyecta un furo de expansión y consolidación para el municipio

CIUDAD MCY.- En un ejercicio de responsabilidad democrática y cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, presentó ante el Poder Popular y las autoridades legislativas su Informe de Gestión 2025 (periodo agosto–diciembre).

La rendición de cuentas, realizada desde la sede del ejecutivo municipal, ratificó el cumplimiento de las metas físicas y financieras orientadas a la transformación integral de la jurisdicción.

MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

Uno de los hitos más significativos del balance presentado es el fortalecimiento de la hacienda pública municipal. Gracias a políticas de incentivos y una recaudación eficiente, más de 53% de los ingresos ordinarios derivaron de la actividad económica local, lo que traduce una confianza sin precedentes del sector privado en las políticas fiscales de la actual administración.

Este flujo de recursos propios ha permitido una inversión directa en áreas críticas del desarrollo urbano y rural, destacando:

Infraestructura y Servicios: Ejecución de más de 7.200 metros de demarcación vial y un plan de optimización del alumbrado público que eleva los estándares de seguridad ciudadana.

Soberanía Alimentaria: Caracterización técnica de 3.200 productores agrícolas, estableciendo una base de datos estratégica para el impulso de la cadena productiva local.

Tejido Social: Implementación de programas de atención directa para mujeres, niños y adultos mayores, garantizando la protección de los sectores más vulnerables.

GOBIERNO DE PROXIMIDAD Y EFICIENCIA

“No se trata solo de cifras, sino de la calidad de vida de nuestra gente. Hoy rendimos cuentas con resultados concretos que son el reflejo de una gestión que escucha, planifica y ejecuta con transparencia”, afirmó el alcalde Maximiliano Suárez durante su intervención frente a los concejales y líderes comunitarios.

La gestión 2025 se ha caracterizado por un enfoque en la organización comunal, permitiendo que el presupuesto se traduzca en obras que nacen desde la necesidad colectiva.

Asimismo, el impulso sostenido al turismo, la cultura y el deporte ha reposicionado a Tovar como un polo de atracción regional, generando un impacto positivo en la dinamización de la economía local.

El acto de rendición de cuentas realizado en la terraza del palacio municipal fue la validación de un contrato social entre el Gobierno Municipal y el pueblo de Tovar.

La alcaldía de Tovar reafirma su compromiso con los resultados expuestos, son el cimiento de un municipio más humano, productivo y moderno. La gestión del alcalde Maximiliano Suárez continúa demostrando que la eficiencia administrativa es la herramienta fundamental para la construcción de una Aragua potencia.

REINA BETANCOURT

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