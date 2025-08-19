Gobierno de Aragua realizó despliegue para limpieza y recolección de desechos en Ocumare

**Más de 350 trabajadores de los servicios públicos ejecutaron labores de desmalezamiento, recolección de desechos y saneamiento en áreas estratégicas de la jurisdicción, fortaleciendo el desarrollo integral de la zona costera ***

CIUDAD MCY.- En el contexto del Plan Integral de Desarrollo de las Costas, el Gobierno Bolivariano de Aragua, encabezado por la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, ejecutó un amplio despliegue en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, informando las acciones de saneamiento, recuperación y embellecimiento que se llevaron a cabo entre el 9 hasta el 18 de agosto.

En este sentido, se detalló que durante la jornada se alcanzaron importantes resultados, entre los que destacan la recolección de 108 toneladas de desechos sólidos y vegetales, el desmalezamiento de 46 mil metros cuadrados de áreas verdes y la limpieza de 8 mil 200 metros cuadrados de brocales.

Estas importantes labores fueron desarrolladas con el esfuerzo de más de 350 hombres y mujeres de instituciones adscritas a la Gobernación de Aragua, dedicados a los servicios públicos.

Como parte de este despliegue, las cuadrillas intervinieron puntos estratégicos de la jurisdicción, entre ellos: el Casco Central, La Boca, El Playón, Bahía de Cata, sector La Vaquera, cementerio El Buen Pastor, muelle de Cata, mirador turístico, Terminal, así como la Manga de Coleo y la Cancha de Usos Múltiples ubicada detrás del Estadio David Concepción.

Este proyecto en las costas ratifica la voluntad del Gobierno Regional de fortalecer la infraestructura turística y preservar el ambiente, generando mejores condiciones para el disfrute de residentes y visitantes, en concordancia con las políticas de desarrollo integral que se ejecutan en todo el estado.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | GBA