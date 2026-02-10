Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Avanza con paso firme la ejecución de la ACA de la 4 T

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Feb 10, 2026

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado para garantizar la protección integral de las mujeres aragüeñas,  el Gobierno Bolivariano de Aragua dirigido por  la Vocera del Poder Popular Joana Sánchez continúa con éxito las labores de rehabilitación y adecuación de la infraestructura que albergará la Casa de Abrigo para Mujeres del estado Bolivariano de Aragua «Yioryina León», ubicada en el Sector El Limón, Municipio Mario Briceño Iragorry.

Este proyecto, que se desarrolla en el corazón de la Comuna Carlos Escarrá, representa un paso firme en la consolidación de espacios dignos para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad dentro de la entidad aragüeña

Las labores de transformación que se vienen desarrollando, están siendo ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, gracias a las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno Bolivariano, contando con el respaldo fundamental de la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien ha instruido priorizar la recuperación de espacios destinados al bienestar y la seguridad de la mujer venezolana.

PRENSA INFRAESTRUCTURA

FOTOS: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Venezuela

Sistema patria anuncia cronograma para la segunda semana de febrero

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Especial

NASA permitirá el uso de celulares en misiones espaciales tripuladas por primera vez

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Gobierno Bolivariano aprobó impermeabilización de 10 torres en «Los Frutales»

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Avanza con paso firme la ejecución de la ACA de la 4 T

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte