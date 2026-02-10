Avanza con paso firme la ejecución de la ACA de la 4 T

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado para garantizar la protección integral de las mujeres aragüeñas, el Gobierno Bolivariano de Aragua dirigido por la Vocera del Poder Popular Joana Sánchez continúa con éxito las labores de rehabilitación y adecuación de la infraestructura que albergará la Casa de Abrigo para Mujeres del estado Bolivariano de Aragua «Yioryina León», ubicada en el Sector El Limón, Municipio Mario Briceño Iragorry.

Este proyecto, que se desarrolla en el corazón de la Comuna Carlos Escarrá, representa un paso firme en la consolidación de espacios dignos para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad dentro de la entidad aragüeña

Las labores de transformación que se vienen desarrollando, están siendo ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, gracias a las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno Bolivariano, contando con el respaldo fundamental de la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien ha instruido priorizar la recuperación de espacios destinados al bienestar y la seguridad de la mujer venezolana.

PRENSA INFRAESTRUCTURA

FOTOS: CORTESÍA