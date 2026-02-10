Jornada de distribución de gas doméstico favoreció a habitantes de las costas

Los ciudadanos pudieron adquirir el servicio desde sus zonas de manera rápida y efectiva en el marco del Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de garantizar un servicio oportuno, seguro y de calidad para las familias aragüeñas de todo el territorio, se realizó una gran jornada de distribución gas en las costas del estado Aragua.

La jornada se desarrolló en el marco del Plan de la Aragüeñidad en su segunda Transformación, que tiene como objetivo lograr una distribución de este servicio más rápido, cercano y humano, respondiendo a las necesidades de cada vecino y vecina del estado.

Los ciudadanos pudieron adquirir el servicio desde sus zonas costeras de manera rápida y efectiva respondiendo directamente a sus necesidades por tener el importante servicio.

La actividad orientada por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se desarrolló en articulación con el Poder Popular organizado, líderes comunitarios y autoridades locales, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la atención integral de las necesidades básicas del pueblo.

Cabe señalar que Aragua Gas continúa trabajando de manera incansable para que cada hogar reciba el mejor servicio, en cumplimiento de las orientaciones del Plan de la Aragüeñidad y en el marco de las políticas de transformación territorial y servicios públicos dignos para todos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA