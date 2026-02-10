Ciudad MCY

Gobierno Bolivariano aprobó impermeabilización de 10 torres en «Los Frutales»

PorBeatriz Guilarte

Feb 10, 2026

El objetivo principal de estos trabajos es garantizar que los ciudadanos cuenten con hogares más seguros, rehabilitados y dignos

CIUDAD MCY.- Dando respuesta inmediata a los nudos críticos planteados por los vecinos y vecinas a través de las Agendas Concretas de Acción (ACA), el Gobierno Bolivariano anunció la impermeabilización de 10 torres residenciales en la comunidad de Los Frutales, ubicada en el municipio Libertador.

​La información fue confirmada por el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quien a través de un anuncio oficial en sus redes sociales detalló que esta intervención es posible gracias a la aprobación de recursos por parte del Ministro del Poder Popular para Obras Públicas, Juan José Ramírez, en articulación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Esta acción forma parte de las políticas de protección social orientadas a asegurar el «Buen vivir» de las familias aragüeñas, atendiendo de manera prioritaria la infraestructura habitacional.

Asimismo, el parlamentario destacó que la intervención en Los Frutales será integral.

 Además de la impermeabilización, se anunciaron las siguientes acciones a corto plazo: Continuidad en los trabajos para la culminación de la cancha deportiva de la localidad y un despliegue de atención social que se realizará en los próximos días para atender otras necesidades.

Finalmente con estas acciones de trabajo enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno regional, continúa su estrategia de escuchar de primera mano las necesidades y propuestas del pueblo aragüeño, para fortalecer el vínculo entre el gobierno y las comunidades.

