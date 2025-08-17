Ciudad MCY

Avanzan proyectos de cooperación científica y tecnológica entre Irán y Venezuela

PorRafael Velásquez

Ago 17, 2025

CIUDAD MCY.- La cooperación y hermandad entre Venezuela y la India avanza en materia de Ciencias, Tecnologías e Innovación; así lo informó la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, durante el encuentro que sostuvo con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán en el país, Ali Chegeni.

Jiménez compartió en su cuenta de Telegram que en esta reunión se revisaron los diferentes proyectos de innovación tecnológica, orientados a salud, biotecnología y nanotecnología, tal como lo orientó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Asimismo, destacó que se han obtenido “resultados muy interesantes en formación científica con la participación de más de 50 investigadores venezolanos, por lo que continuarán en estos intercambios especializados”.

La también titular del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, acotó que Irán y Venezuela adelantan a su vez el diseño y fabricación de equipos tecnológicos, bajo nuevas líneas de investigación que potencian la construcción de bienestar común “desde la ciencia para nuestros pueblos”.

Es importante destacar que, en pasados encuentros, Jiménez ha resaltado además la capacidad y geniales talentos de Irán “que se han vinculado a los intercambios universitarios con la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán y nuestro IVIC

