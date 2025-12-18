Las Tejerías se movilizó en defensa de la soberanía y rindió tributo al Libertador Simón Bolívar

CIUDAD MCY .- En una demostración de unidad patriótica y conciencia histórica, el pueblo de Las Tejerías se concentró en la plaza Bolívar del municipio Santos Michelena, a fin de elevar su voz de rechazo contundente ante las pretensiones imperiales de despojo de los activos venezolanos y conmemorar los 195 años del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, Simón Bolívar.

La actividad, que se desarrolló de manera pacífica y con un profundo sentido de pertenencia, reunió a movimientos sociales, autoridades locales y al poder popular organizado, quienes reafirmaron su compromiso con el legado bolivariano.

En este sentido, el alcalde del municipio, Régulo La Cruz, reiteró el rechazo a las amenazas contra la patria venezolana, realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “desde Las Tejerías de paz, denunciamos la grotesca amenaza del señor Trump, quien violando el derecho internacional y libre comercio ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela, asumiendo en sus redes sociales, que el petróleo, tierras y riquezas minerales de Venezuela son de su propiedad y en consecuencia Venezuela debe entregárselas de inmediato, pretendiendo imponer un bloqueo naval y militar, con el objetivo de robar las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, cuestionó.

La ocasión fue propicia para que La Cruz, en nombre del pueblo de Las Tejerías, también enviara un mensaje de respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, así como a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

TRIBUTO A LA INMORTALIDAD DEL LIBERTADOR

A 195 años del paso a la inmortalidad del Libertador, Simón Bolívar, los tejerieños rindieron honores ante la estatua del Padre de la Patria. Los presentes destacaron que el pensamiento de Bolívar sigue vigente como la principal herramienta ideológica para enfrentar las agresiones externas.

«Bolívar no murió para que su pueblo fuera sometido; hoy recordamos su siembra reafirmando que somos un pueblo libre y digno que no se arrodilla ante ningún imperio», manifestó Liliana Jiménez, vocera del poder popular durante la concentración.

PRENSA ALCALDÍA SANTOS MICHELENA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA SANTOS MICHELENA