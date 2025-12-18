Presidente Maduro rememoró son sentir patriótico al excelso hombre de la historia y Padre de la Patria: Simón Bolívar

CIUDAD MCY. – Como parte de la conmemoración del 195 aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador Simón Bolívar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rindió homenaje desde la sede de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, al Padre de la Patria.

Desde este lugar tan emblemático, que se encuentra junto a la Casa Natal del Libertador, el Jefe de Estado rememoró con fervor patriótico al más excelso de los hombres de la historia, el Padre Libertador, Simón Bolívar.

En este orden de ideas, el Dignatario venezolano recordó con sentir que hoy, 17 de diciembre, en 1830, a la 1:05 de la tarde, se inmortalizó el Libertador, exaltando al mismo tiempo, lo siguiente: ¡Honor y Gloria a Bolívar en este día tan especial!!

Por tanto, es relevante mencionar, que más temprano, en su canal oficial de Telegram, el Mandatario Nacional publicó un emotivo mensaje en el que señaló que «hace casi dos siglos, los pueblos liberados se estremecieron al difundirse la noticia de su muerte. No era para menos, el Genio de América, que gozó de cuna de oro, lo entregó todo, su cuerpo, su vida y su riqueza, por la emancipación continental».

Subrayó, además, que la infinita grandeza e incomparable magnitud de líder de Bolívar, labraron de forma indestructible el destino de «nuestra América».

«Bolívar no pereció; su espíritu quedó vigilante, como dijera el poeta: viendo los destinos de su pueblo. Hoy, su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna: la Venezuela bolivariana. Los herederos del siglo XXI, los bolivarianos, sentimos cómo el Libertador se hace carne en nosotros como una fuerza histórica, creadora y redentora», enfatizó.

Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro añadió que el bolivarianismo auténtico, revitalizado por el comandante Chávez, forma parte fundamental del eje del antiimperialismo, el anticolonialismo y la unión profunda que se constituye como aliento supremo ante cualquier adversidad que pueda presentar el país.

¡Bolívar vive!, enalteció el líder de la Revolución Bolivariana.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA