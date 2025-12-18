Víctor Bravo: El Ideal de Bolívar sigue más vivo que nunca

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de fervor patriótico y profundo respeto, la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, conmemoró los 195 años del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, Simón Bolívar. La solemne ofrenda floral se llevó a cabo en la emblemática Plaza Bolívar de Santa Rita, congregando a autoridades locales y al poder popular.

El evento fue presidido por el alcalde Víctor Bravo, quien estuvo acompañado por su equipo de gestión, incluyendo a directores generales y sectoriales de la municipalidad, así como representantes de instituciones públicas y cuerpos de seguridad.

La actividad comenzó con la entonación de las notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, seguido por el Himno del Estado Aragua y el Himno del Municipio.

El momento cumbre de la jornada fue la colocación de la ofrenda floral a los pies de la estatua ecuestre del Libertador. El alcalde Víctor Bravo, junto a su tren ejecutivo, rindió honores a la memoria de Bolívar, cuyo legado de unidad, soberanía y justicia social sigue siendo el pilar fundamental de la nación venezolana.

El alcalde Victor Bravo durante su intervención, «A 195 años de su siembra, el ideal de nuestro Libertador Simón Bolívar sigue más vivo y vigente que nunca, su gesta heróica nos recuerda la importancia de defender nuestra independencia y se refirió a el rechazo internacional de Donald Trump contra Venezuela y el Presidente Nicolás Maduro, señalando que tales posturas buscan debilitar la autodeterminación del país, así como Bolívar enfrentó adversidades y conspiraciones en su tiempo, hoy Venezuela enfrenta intentos de aislamientos y presión externa. Nuestro deber es mantenernos firmes en la defensa de nuestra independencia y en el legado del Libertador.”

Expresó también, que desde Francisco Linares Alcántara, reafirmamos el compromiso con los principios bolivarianos, con el pueblo, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Joana Sánchez.

PRENSA ALCALDÍA FLA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA FLA