Urbanización Parque Aragua recibió jornada de tala y poda controlada

Las labores se desarrollan bajo criterios técnicos y de seguridad, priorizando aquellos ejemplares arbóreos que representan riesgos para la infraestructura urbana o interfieren con servicios fundamentales

CIUDAD MCY.- Con maquinaria, herramientas especializadas y personal técnico desplegado en distintos puntos de la urbanización Parque Aragua, el Gobierno de Aragua inició una jornada de tala y poda controlada para reducir riesgos y proteger los servicios esenciales de la comunidad.

La intervención reunió a más de 60 trabajadores entre la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Protección Civil (PC), Bomberos del estado Aragua, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el equipo de servicios públicos de la Alcaldía de Girardot, quienes ejecutan labores orientadas a atender árboles que afectan el tendido eléctrico y áreas residenciales, en respuesta a solicitudes formuladas por los vecinos.

Ángelo Bernal, enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno de Aragua, explicó que estas acciones forman parte de las respuestas generadas a partir del censo condominial y de los lineamientos establecidos en las mesas de trabajo de servicios públicos impulsadas para fortalecer los servicios públicos.

«En el marco del censo de vecinos se le está dando respuesta a la urbanización Parque Aragua. Hombres de todas las instituciones se encuentran el día de hoy en este megaoperativo de poda y tala, dando atención a solicitudes realizadas por los vecinos y vecinas de la comunidad», señaló.

DESPLIEGUE EN OTROS SECTORES RESIDENCIALES

En relación a próximas intervenciones, Bernal informó que las cuadrillas permanecerán desplegadas durante los próximos días en las Urbanización Parque Aragua y Base Aragua para atender otros puntos priorizados por las comunidades organizadas.

«Todo este equipo del Gobierno de Aragua estará desplegado durante esta semana y la próxima para seguir atendiendo árboles que afectan el ornato y las estructuras de los distintos edificios», indicó.

La jornada refuerza la atención directa a los requerimientos comunitarios y contribuye a la preservación de espacios más seguros para las familias aragüeñas.

REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

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