Jornada de Tribunales móviles favoreció a habitantes de San Sebastián

La actividad garantizó que los ciudadanos recibieran accesoria legal directa y gratuita gracias al equipo de profesionales del área

CIUDAD MCY.- El municipio San Sebastián de los Reyes fue sede de una extraordinaria jornada de tribunales móviles en la que, un equipo multidisciplinario de expertos legales brindó atención integral y asesoría jurídica a los ciudadanos de la localidad.

​La jornada que inició a tempranas horas y contó con la presencia de Ángel León, procurador General del estado Aragua, permitió que los sansebastianos recibieran orientación especializada en diversas áreas del derecho.

Entre los servicios ofrecidos se incluyeron asesorías en materia civil, familiar y penal, permitiendo que la comunidad resolviera dudas legales y agilizara trámites sin necesidad de trasladarse fuera de su municipio.

Durante la jornada los ciudadanos manifestaron haber recibido la accesoria directa y gratuita gracias al equipo de profesionales del área legal.

Este despliegue en San Sebastián fue posible gracias al apoyo del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada (E) Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez en su compromiso de priorizar la atención jurídica comunitaria en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA