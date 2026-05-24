‎Gobierno de Aragua rehabilita áreas críticas del Hospital Central de Maracay

‎A través de una intervención completa de infraestructura y servicios públicos, se ejecutan mejoras generales en áreas clave como Terapia Intensiva Pediátrica, Neonatología y Sala de Parto.

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de recuperación de las infraestructuras de salud, el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de las distintas instituciones, mostró importantes avances con respecto a la rehabilitación integral del Hospital Central de Maracay (HCM).

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‎Esta iniciativa contempla una intervención profunda en la edificación y servicios públicos del principal nosocomio aragüeño, todo ello con el objetivo de elevar la calidad de la atención médica brindada a la ciudadanía, no solo de la entidad, sino también de otras latitudes.

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‎Los trabajos operativos se ejecutan de manera simultánea en diversas áreas críticas del centro hospitalario, entre las priorizadas por las cuadrillas técnicas se encuentran la Morgue, Emergencia Pediátrica, Medicina Interna y la Sala de Parto.

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‎Asimismo, se realiza un abordaje especializado en las unidades de Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica, lo que garantiza la renovación de espacios de vital importancia para el cuidado de los pacientes más jóvenes.

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‎Este despliegue de mejoras generales se desarrolla bajo el acompañamiento directo de la gobernación de la entidad, liderada por Joana Sánchez. Las labores forman parte de una ruta activa de inspección y evaluación permanente, mediante la cual las autoridades competentes determinan qué áreas del complejo de salud requieren una atención inmediata para proceder a su dotación y restauración estructural.

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‎La ejecución de este proyecto avanza en perfecta articulación con los secretarios que conforman la Cuarta Transformación Social (4T) del Ejecutivo Regional, uniendo esfuerzos institucionales para consolidar el bienestar colectivo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESIA PRENSA CORPOSALUD