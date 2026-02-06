Canciller Gil rechaza injerencia de funcionario peruano y defiende soberanía de Venezuela

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, fijó una postura contundente tras el encuentro sostenido entre el diplomático peruano Hugo de Zela y María Corina Machado.

Gil manifestó que el representante de un “Gobierno producto de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo, y de un posterior proceso manchado por la ilegitimidad, opina de democracia y orden constitucional en Venezuela, país que puede darle lecciones de dignidad y orden constitucional”.

En sus declaraciones, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con la voluntad del pueblo peruano, al señalar que la actual gestión en Lima carece de respaldo popular y se sostiene bajo narrativas contradictorias.

Gil enfatizó la necesidad de que el país andino retome su senda democrática y sus raíces históricas comunes con la región.

“Ojalá el pueblo peruano recupere más temprano que tarde su verdadera esencia de pueblo bolivariano, secuestrado hoy por quienes robaron la democracia y la mantienen sin el apoyo popular, escondiéndose tras discursos cargados de cinismo”, señaló.

Con este pronunciamiento, el Gobierno Bolivariano reafirma su rechazo a cualquier intento de tutela externa, al mantener la defensa de la estabilidad y la autodeterminación nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA