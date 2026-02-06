Ciudad MCY

Miguel Ángel Pérez Pirela designado como vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura

Rafael Velásquez

Feb 6, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, también asumirá la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura, de acuerdo con el decreto 5.241 publicado en la Gaceta Oficial 6.981.

“Con fuerza renovadora, él está llamado a impulsar nuestra diversidad cultural y fortalecer la identidad nacional en aras del encuentro de los venezolanos. En Venezuela vence la verdad y se afianza la paz”, escribió la mandataria encargada a través de redes sociales.

Recordemos que Rodríguez designó el pasado 16 de enero a Pérez Pirela como nuevo ministro para Comunicación e Información. “Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela”, escribió tras el nombramiento.

