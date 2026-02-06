Gobierno Bolivariano impulsa el Diálogo Nacional Interreligioso

CIUDAD MCY.- Con el inicio de las jornadas de acercamiento entre las diversas expresiones de fe que convergen en el país, se instaló en Caracas la primera mesa de trabajo del Diálogo Nacional Interreligioso.

La jornada, bajo la coordinación del viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se desarrolló bajo un clima de respeto mutuo y escucha activa.

El propósito central de este encuentro es la creación de una plataforma sólida de valores compartidos que sirva como cimiento para la paz duradera y la estabilidad del país.

Durante la sesión, los representantes de las distintas comunidades religiosas coincidieron en la importancia de elevar el debate público hacia una dimensión de ética y solidaridad.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA