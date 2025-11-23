Candidatos del Mister Handsome se preparan para el concurso nacional

CIUDAD MCY.- Gracias al talento de la región aragüeña, el concurso Mr. Handsome Venezuela realizará el certamen por primera vez en la ciudad de Maracay el próximo 18 de diciembre, un evento en el que los candidatos estarán optando por tan anhelado título.

Tres de los candidatos conversaron con el periódico Ciudad MCY donde nos brindaron todos los detalles de este evento tan esperado.

Luis Rojas, Mr. Handsome Amazonas, es un chico joven de 25 años que se ha dedicado al mundo de la construcción y remodelación de espacios, sin embargo, eso no ha sido obstáculo para cumplir sus sueños de ser modelo.

“Me siento muy emocionado, mi padre en un principio no estaba de acuerdo con que participara en este evento ya que soy el único varón de sus hijos y no lo veía bien, pero después al verme de manera profesional me brindó todo su apoyo y eso significó mucho para mí”, explicó Rojas.

“No crean que porque me desempeño en un área no lo pueda hacer en otra totalmente diferente. Practico deportes, también quiero comentarles que estoy finalizando la carrera de mecánica automotriz, es decir, que de desempeño en diversas áreas sin problemas., También he participado anteriormente en otro evento de belleza masculina como lo fue el “Galán de Aragua Venezuela Internacional”.

Por su parte, Jesús Niño, representante de Aragua en el Mr. Handsome Venezuela, un joven que se dedica a ser entrenador personal relató sobre su participación. “Ha sido bastante emotiva, doy gracias por la oportunidad, una experiencia nueva para mí, soy entrenador personal y he modelado para algunas marcas de ropa deportivas, ahí surgió todo. Quise dar un paso más allá que me llevara fuera de mi zona de confort. Es primera vez que participo y ha sido una experiencia maravillosa, además tengo la bufanda de Aragua”, señaló Niño.

A su vez, José Corredor, representante de Nueva Esparta, es un chico que se dedica al área automotriz. “Es primera vez que participo en un evento de belleza masculina, es una experiencia nueva, uno aprende mucho. Ya he trabajado modelando ropa, pero es primera vez en un concurso de belleza. Soy instalador y trabajo en el área automotriz, me pueden ver como se dice echando llave, así como modelando. Fue una experiencia increíble”

“Debo mencionar y agradecer a mi novia porque ella fue la que me motivó a participar en este evento. María Victoria Herrera, primera finalista en el Miss Aragua, el cual amo mucho”, mencionó Corredor.

Los participantes se preparan cada vez más para ganar tan merecido título, el cual han sido horas de entrenamiento y disciplina. Vale recordar que es primera vez que el evento nacional se realiza en la ciudad de Maracay con el propósito de dar frescura y dinamismo al certamen.

ANAIS RONDÓN | FOTOS: CORTESÍA