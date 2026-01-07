Aragua Gas favoreció a ciudadanos con GLP en la parroquia Los Tacariguas

En la jornada se lograron beneficiar a más de 2.000 familias, garantizando una respuesta inmediata y eficiente en la distribución de gas doméstico.

CIUDAD MCY.- La empresa estadal Aragua Gas llevó a cabo una jornada de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) gracias al sistema de llenado express en la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot.

La jornada favoreció más de 2.000 familias y se desarrolló bajo las orientaciones de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, como parte de las políticas públicas, alineadas específicamente con la 2da Transformación, enfocada en la creación de «Ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos».

Los maracayeros pudieron adquirir el servicio desde sus zonas de manera rápida y efectiva respondiendo directamente a sus necesidades por tener el importante servicio.

Cabe destacar que la empresa Aragua Gas, continua comprometida con el bienestar del pueblo, ha demostrado con esta jornada la efectividad de sus operativos, no solo distribuyendo el producto de manera eficiente, sino también brindando la tranquilidad que las familias necesitan al saber que tienen garantizado el acceso al servicio.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESÍA