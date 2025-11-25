Reto Movistar a la Cumbre Choroní se consólida como epicentro del ciclismo nacional

En esta nueva edición contara con 38 categorías y participaran aproximadamente entre 700 personas, entre ellos ciclistas de países como Colombia y Chile.

CIUDAD MCY.- Aragua se consagra una vez más como el epicentro del ciclismo venezolano, al traer a los habitantes de la entidad el desafío ciclístico más arduo del país con el Reto Movistar a la Cumbre Choroní, una competencia de bicicletas montañeras sobre asfalto que se celebrará el próximo domingo 30 de noviembre en Maracay.

Para informar los últimos detalles de este importante evento se realizó una rueda de prensa, encabezada por el presidente del comité organizador, Orlando Lorenzo, el comisario de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), José Gregorio García, así como representantes del El Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) Y los organismos de seguridad y prevención del estado.

En ese sentido, el presidente del comité organizador destacó, que la competencia este año cuenta con indumentaria deportiva.

“Este año damos un mayor alusivo a la carrera, es un mayor profesional que no lo habíamos dado nunca en el reto a la cumbre, y bueno, este año nos atrevimos a dar esa indumentaria profesional para que todos estos ciclistas vayan cómodos y exhiban sus patrocinantes y también tenemos una bicicleta por allí que vamos a rifar a los inscritos del reto a la cumbre de Choroní’’ expresó Orlando Lorenzo.

Al mismo tiempo, mencionó que para el desarrollo de este evento deportivo se cuenta con el apoyo del gobierno de Aragua, la Alcaldía de Girardot, la Federación Venezolana de Ciclismo y además del respaldo de todas fuerzas de seguridad y orden público del estado Aragua.

CATEGORÍAS, ASISTENCIA Y SEGURIDAD

Durante la actividad también se informó que esta nueva edición la salida es desde el Obelisco de Maracay y será una edición con 38 categorías y participaran aproximadamente entre 700 personas, con la participación de países como Colombia y chile en este evento.

En esta línea el director del evento, aseguró que durante el recorrido los participantes contarán con cuatro puntos de hidratación contando además con todo un despliegue de más de 184 funcionarios de los organismos de seguridad y prevención.

“Pueden estar 100% seguros de que su recorrido desde que sale de la Kellogg’s hasta que llega a la cumbre de Choroni n y su retorno aquí al El Hotel Pipo Internacional va a estar completamente seguro, vamos a tener apoyo policial, ambulancias y protección civil’’ señaló Lorenzo.

EVENTO MUSICAL

El Hotel Pipo Internacional será el escenario para recibir a los ciclistas y a sus acompañantes para disfrutar de un enérgico evento musical, cerrando así con broche de oro la vuelta del Reto Movistar a la Cumbre Choroní 2025.

Además se realizara la premiación de todos los ganadores de este importante evento que promueve el turismo, la economía y el deporte de la región convoca a los venezolanos interesados en la disciplina al esparcimiento y sana competencia, apreciado las actividades al aire libre.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA