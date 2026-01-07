Alcalde Víctor Bravo desplegó plan «Mi Escuela más Limpia» para el regreso a clases

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar un regreso de actividades escolares en espacios óptimos y saludables, el alcalde Víctor Bravo anunció el avance del operativo especial de mantenimiento que permitirá recibir a aproximadamente 20 mil estudiantes este lunes 12 de enero en el municipio Francisco Linares Alcántara.

Bajo la ejecución directa de la Superintendencia Autónoma de Mantenimiento Integral (Sapminfla), con el esfuerzo de 70 hombre y mujeres, el plan «Mi Escuela más Limpia» ha logrado atender con éxito 17 instituciones educativas que es el 50% a lo largo y ancho de la jurisdicción, asegurando que el periodo escolar 2025-2026 continúe con instalaciones renovadas.

UN ESFUERZO CONJUNTO POR LA EDUCACIÓN

El mandatario municipal, Víctor Bravo, resaltó que este despliegue es el resultado de una planificación estratégica iniciada durante el asueto navideño.

«Nuestra prioridad es que este lunes 12 de enero, cada niño y joven de Linares Alcántara encuentre una escuela digna. Gracias al acompañamiento de Sapminfla, hemos transformado estos espacios para que el único enfoque de nuestros estudiantes sea el aprendizaje, gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez al presidente Nicolás Maduro», puntualizó el alcalde Víctor Bravo.

PRENSA FLA | FOTOS: CORTESÍA