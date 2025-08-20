«Canto de Lealtad» llega este sabado en apoyo al presidente Maduro

CIUDAD MCY.- Este sábado 23 de agosto, a las 4:00 p.m., se llevará a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas, el Concierto «Canto de Lealtad: Los Leales sin precio», en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y en rechazo de las políticas adoptadas por parte del Gobierno de Estados Unidos contra el país.

En este concierto se dará cita una gran variedad de artistas como Los Guaraguaos, Daisy Gutiérrez, Oriana Cantora, Dúo Sueños Repetidos, Lloviznando Cantos con Vilma Garcés, Wilson Barba y José Luis Bermúdez, Gerardo Valentín, Grupo Ahora es Ahora con Jesús Paicosa, Grupo Experimental Nuestra América, José Garcés, Semillero Alí Primera, Dame Pa’ Matala, entre otros intérpretes.

De esta forma, es como el pueblo venezolano a través de la cultura resiste a las actitudes del presidente Donald Trump y de todo su Gobierno de pretender atacar la soberanía de una nación libre y soberana.

El Gobierno de los Estados Unidos, insiste en atacar constantemente al pueblo venezolano, y en este caso al jefe de Estado venezolano, a quienes han acusado infundadamente y sin pruebas de pertenecer a una organización criminal para así justificar sus acciones injerencista violatorias del Derecho Internacional

