Carabobo busca un Récord Guinness con preparación de shawarma de 100 metros

CIUDAD MCY.- El estado Carabobo se convirtió en el escenario de una hazaña culinaria sin precedentes tras la elaboración de un shawarma gigante que superó los 100 metros de longitud y con el que busca un Récord Guinness. La iniciativa fue liderada por el especialista Asaad Masud, quien con esta ambiciosa meta no solo buscaba superar su propio récord del año anterior, sino exceder los 67 metros alcanzados en Paraguay en octubre de 2025.

Para alcanzar los 100 metros de sabor, el equipo de Shawarma Asaad diseñó un despliegue masivo que incluyó más de 500 kilos de proteínas perfectamente sazonados, junto a cientos de kilos de vegetales frescos, más de tres mil panes árabes, 300 litros de salsa, y la participación de al menos mil personas.

«Este no es un logro solo para mí, es hacer historia para Venezuela, para Valencia y para el mundo. Queremos que el mundo vea lo que somos capaces de hacer con unión y cariño», afirmó Asaad.

Con esta hazaña, el equipo de Shawarma Asaad busca proyectar la capacidad de trabajo, la unión, la tradición y el sabor del pueblo venezolano ante los ojos del mundo.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA