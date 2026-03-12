Gregorio Nieto primer venezolano en grabar con la prestigiosa London Symphony Orchestra

CIUDAD MCY.- El primer violonchelista latinoamericano en grabar con la prestigiosa London Symphony Orchestra, tiene sello venezolano, Gregorio Nieto, músico criollo que enaltece su identidad a través de la música, que manifiesta con orgullo como su gran mentor al maestro José Antonio Abreu.

Nieto marca un hito histórico en la presencia latinoamericana dentro de una de las instituciones musicales más influyentes del mundo. El resultado de esta colaboración es Opus 33: Romantic Cello, y tiene un profundo significado en la vida y crecimiento del artista en donde asegura encontrar su “esencia”.

El disco está dedicado a su propio proceso de formación, desde el reconocido modelo venezolano de educación musical que celebra 51 años, hasta su especialización en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú bajo la tutela de Natalia Gutman.

El violonchelista, barquisimetano, estructuró el disco como una narrativa personal que explora el lirismo y la profundidad sonora del romanticismo europeo, por lo que escogió un repertorio integrado por las piezas “Concierto n.º 1 en La menor, Op. 33” y “El Cisne” de Camille Saint-Saëns”; “Chant du Ménestrel” de Alexander Glazunov y “Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33” de Tchaikovsky.

Para esta grabación, el músico utilizó un instrumento que considera de valor histórico: un violonchelo Omobono Stradivari (Cremona, circa 1740), cedido por el luthier Christophe Landon, cuyo timbre dota a la producción de una textura sonora única.

FUENTE:CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA