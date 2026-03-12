Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Juegos Deportivos Estudiantiles buscan captar futuros atletas para Venezuela

PorLuisa Pedroza

Mar 12, 2026

CIUDAD MCY.- En el Complejo Educativo República de Panamá, ubicado en el estado La Guaira, se desarrolla la etapa de intercursos de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, un evento piloto que expone 24 disciplinas para captar a futuros atletas y proyectar la masificación en el deporte físico y lúdico

El director de la institución, Eduardo Díaz, indicó que se impulsa la masificación del ajedrez, y que espera ofrecer una formación integral a todos los niños de la parroquia.

Por su parte, el coordinador de Educación Física y de Deportes, Josué Mayora, informó que se implementarán deportes como el judo, la lucha y el taekwondo.

“Y todas las disciplinas que nosotros podamos desarrollar de forma estratégica para nuestro estado, y darle la mayor cantidad de atletas”, aseguró Mayora.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Aragua

80% de los incendios forestales en Aragua han sido controlados por la Operación Llovizna

12 de marzo de 2026 Milexis Pino
Aragua

MPPS fortalece Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay

12 de marzo de 2026 Milexis Pino
Aragua

Nueva sede de la ICAP refuerza vigilancia institucional en FLA

12 de marzo de 2026 Milexis Pino
Cultura

Gregorio Nieto primer venezolano en grabar con la prestigiosa London Symphony Orchestra

12 de marzo de 2026 Luisa Pedroza