Juegos Deportivos Estudiantiles buscan captar futuros atletas para Venezuela

CIUDAD MCY.- En el Complejo Educativo República de Panamá, ubicado en el estado La Guaira, se desarrolla la etapa de intercursos de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, un evento piloto que expone 24 disciplinas para captar a futuros atletas y proyectar la masificación en el deporte físico y lúdico

El director de la institución, Eduardo Díaz, indicó que se impulsa la masificación del ajedrez, y que espera ofrecer una formación integral a todos los niños de la parroquia.

Por su parte, el coordinador de Educación Física y de Deportes, Josué Mayora, informó que se implementarán deportes como el judo, la lucha y el taekwondo.

“Y todas las disciplinas que nosotros podamos desarrollar de forma estratégica para nuestro estado, y darle la mayor cantidad de atletas”, aseguró Mayora.

