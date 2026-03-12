Cleba inició consultas sobre Ley de Igualdad de las Mujeres

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, la presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (Cleba), Katiana Hernández, anunció el despliegue oficial de los legisladores y las legisladoras aragüeños para consultar con el pueblo la Ley de Igualdad de las Mujeres en los 18 municipios del estado.

Desde la Secretaria de Asuntos Parlamentarios, la presidenta del Cleba, acompañada por el cuerpo de legisladores, recalcó que este proceso busca recolectar aportes sustantivos de diversos sectores sociales para fortalecer el instrumento legal.

Cabe destacar que, esta consulta no solo se limitará a instancias municipales, sino que buscará profundizar en la base popular a través de 3 etapas estratégicas, siendo ellas, la fase municipal, la fase territorial; en las que se realizarán las consultas en los 191 circuitos comunales, y la fase sectorial; donde se realizarán encuentros con movimientos de mujeres, incluyendo profesionales de salud, trabajadoras y el Plan Parto Humanizado.

“Es fundamental que la ciudadanía participe. Invitamos a descargar el proyecto de ley mediante el código QR disponible en la página web del Consejo Legislativo para consignar aportes individuales o colectivos”, destacó Hernández.

De igual forma, Hernández informó que, con el objetivo de garantizar la viabilidad jurídica y técnica de la normativa, se instaló un equipo de apoyo integrado por secretarios, consultores jurídicos y procuradores municipales. Este equipo se priorizará inicialmente el Circuito 2, el cual abarca los municipios Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Lamas y Libertador.

Por otro lado, la legisladora informó que, a propósito del Mes de la Mujer, este viernes se llevará a cabo una bailoterapia en los espacios del parlamento aragüeño, que estará dirigida a las trabajadoras del organismo como parte de la jornada titulada “Yo me cuido en el Día Internacional de la Mujer”.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA