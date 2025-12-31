Caribes de Anzoátegui avanza al Round Robin

Ciudad MCY-La fuerza de Caribes de Anzoátegui se impuso en el último juego de la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras imponerse 13 a 12 sobre Tigres de Aragua, y lograr inscribir su nombre en el Round Robin a disputarse en el mes de enero.

En un juego que necesitó 12 entradas, Caribes golpeó primero con contundencia con siete rayitas en los primeros tres innings. Balbino Fuenmayor con sencillo inició las acciones, luego Antonio Piñero con doble impulsor; le siguió Andruw Monasterio con triple y finalmente un grand slam cortesía del poderoso bate de Jesús Sucre (7-0).

A pesar de la superioridad de «La Tribu», los de Oswaldo Guillén respondieron con carácter con rayita de David Rodríguez, otra de Jermaine Palacios y luego jonrón de José «Cafecito» Martínez con las bases llenas para poner a los «Bengalíes» de vuelta en el cotejo (6-7).

De inmediato, Balbino Fuenmayor sumó otro vuelacercas en solitario a su producción anual y luego él mismo, una entrada después, pegó el sencillo que puso la pizarra 10-6.

Diego Infante pegó triple remolcador y Jesús Sucre añadió otra rayita con sencillo para el 12-6. Luego, a falta de seis carreras para igualar, Gorkys Hernández bateó jonrón de dos rayitas, Leobaldo Piña y José Peraza contribuyeron con par de sencillos y finalmente quien empató fue Alberth Martínez con cuadrangular con un hombre en circulación.

Al culminar los nueve episodios reglamentarios, la igualdad se llevó hasta la 12.ª entrada, momento en el cual Herlis Rodríguez colocó el batazo heroico que culminó las acciones en Puerto La Cruz. Rodríguez, con jonrón solitario, puso la pizarra 13-12 para la victoria de Caribes de Anzoátegui.

Fuente: Líder | Foto Cortesía