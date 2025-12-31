Mbappé se lesiona y podría perder tres semanas

La estrella del conjunto merengue tiene tiempo arrastrando la lesión, pero la misma se agravó durante los últimos partidos.

De acuerdo a L’Équipe se perderá al menos tres semanas, lo que significa que no podrá estar presente para el partido de LaLiga ante el Rel Betis el 4 de enero ni para la Supercopa de España que se disputa del 7 al 11 del mismo mes en Jeddah (Arabia Saudita) y donde la ‘Casblanca’ enfrentará al Atlético Madrid en semifinales.

Barcelona, como campeón de liga y de la Copa del Rey la temporada, además del Athletic Bibao también emprenderán el viaje a la capital saudí, escenificando ellos la otra semifinal del minitorneo.

Ahora bien, la de Mbappé es sin duda una baja durísima para el Real Madrid, que tiene en la Supercopa la oportunidad de hacerse con su primer título en la Era Xabi Alonso.

Mbappé es líder goleador del Real Madrid, al acumular 27 tantos en todas las competencias (18 en liga y ocho en Champions).

