Félix Hernández lidera la votación de los venezolanos al Salón de la Fama de la MLB

PorMilexis Pino

Dic 31, 2025

CUIDAD MCY.-El lanzador venezolano, Félix Abraham Hernández García, debutó con 20,1 % de intenciones de voto para su admisión al Salón de la Fama; no obstante, fue nominado por el 60,1 % de 60 electores, quienes publicaron sus votos, lo que duplica los sufragios a favor del valenciano. Los resultados finales del proceso de votación serán publicados el próximo mes de enero.

Esos 60 votantes conforman un grupo de 321 electores. Solamente Omar Vizquel (37 %) y el integrante del Salón de la Fama, Luis Aparicio (27,8 %) obtuvieron mejores porcentajes que Hernández en sus respectivos debuts para el proceso de nominación.

Aparicio fue admitido al Salón de la Fama en su sexta nominación, en la cual alcanzó el 84,6 % de las votaciones. Sin embargo, el desempeño del “Rey Félix” en su debut en la boleta podría tener una oportunidad real de alcanzar el 75 %.

Del resto de los criollos, Bob Abreu presenta un 41.7 %; seguido del previamente nombrado Vizquel (18.3 %) y Francisco “K-Rod” Rodríguez (15.6 %).

Fuente Líder | FOTO CORTESÍA

