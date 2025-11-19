Plan Pre Lluvia 2026 arrancó en FLA

La jornada de saneamiento busca eliminar desperdicios y sedimentos para que el agua fluya reduciendo así los riesgos de desbordamiento en la localidad

CUIDAD MCY.-En el municipio Francisco Linares Alcántara, el Plan Pre Lluvia 2026 arrancó, en el tramo del río Turmero, con el objetivo de prevenir posibles inundaciones y resguardar la seguridad de las familias de la localidad.

La jornada de saneamiento fue supervisada por el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, junto al alcalde de Linares Alcántara, Víctor Bravo, quienes, desde la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres, específicamente en tramo del Rio Turmero, a la altura del puente que conecta a las comunidades de Los Ruices y Alberto Solano.

En el sitio, las cuadrillas con maquinaria están desplegadas con el objetivo de eliminar obstrucciones en el cauce del río, tales como, desperdicios y sedimentos con el fin de que el agua fluya reduciendo los riesgos de desbordamiento y protegiendo las áreas circundantes de la localidad.

Cabe destacar que, el diputado Manuel Hernández manifestó que la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional está prestando el apoyo para el dragado del río como parte del Plan Pre-lluvia 2026.

«Desde la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional estamos muy contentos de acompañar estas labores que son parte de la solicitud que hace el pueblo a nuestro Gobierno Nacional, regional y municipal. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio Francisco Linares Alcántara y Santiago Mariño; y desde ya estamos trabajando para lo que será el Plan Pre Lluvia 2026».

Por su parte, el alcalde Víctor Bravo indicó que los trabajos de saneamiento en el cauce del río se están desarrollando exitosamente.

«Aquí está un equipo de trabajadores que no descansa para realizar estas importantes labores de saneamiento en el río Turmero, ya que queremos despejar 2 kilómetros aproximadamente; esto es esfuerzo respaldado por el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, busca prevenir inundaciones y beneficia a aproximadamente 3. 600 familias de siete comunidades de la localidad, garantizando su seguridad en los próximos meses».

COMUNIDAD AGRADECIDA

En esta jornada los miembros del Poder Popular expresaron su satisfacción. En este sentido, Ivenly Ruíz agradeció al Gobierno Bolivariano por su compromiso con la seguridad del pueblo.

«Gracias a presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y a las autoridades aquí presentes por tomar cartas en el asunto e iniciar con este Plan Prelluvia 2026 en tiempo récord, en esta jornada todos los habitantes hemos visto resultados de que el cauce del río está más limpio y libre de desechos».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CIUDAD MCY