Celebrado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Aragua

CIUDAD MCY.- En un emotivo encuentro realizado en la Comunidad Indígena Wayuu Aneshu Wuakueipak, ubicada en el sector El Castaño de la ciudad de Maracay, miembros de seis pueblos indígenas del estado Aragua se reunieron para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un evento lleno de color y tradición que tuvo como objetivo honrar y visibilizar las ricas raíces culturales de estas comunidades.

Más de 70 personas de los pueblos Wayuu, Pemón, Eñepak, Kariña, Cumanagoto y Warao asistieron a la celebración. El encuentro estuvo marcado por una serie de expresiones artísticas y culturales que permitieron a los participantes y asistentes disfrutar de una inmersión completa en sus tradiciones ancestrales.

El encuentro incluyó demostraciones de danzas tradicionales que llenaron de alegría el espacio, exposiciones de artesanía que mostraron la destreza y creatividad de los pueblos, degustaciones gastronómicas que deleitaron con sabores únicos y un compartir de saberes que reforzó lazos y transmitió conocimientos de generación en generación.

Además, se contó con la presencia de la dirección operativa del Gabinete de Cultura del estado Aragua para realizar el registro de los hermanos originarios como cultores y artesanos en la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, con el fin de que puedan seguir desarrollando el trabajo de defender su identidad mediante las expresiones culturales, censando a más de 60 personas.

En el marco de la actividad, la directora regional del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas Aragua (INIDI), Noemy Fernández destacó que este fue un día significativo para todos los miembros de las diversas comunidades puesto que el compartir los saberes ancestrales honra sus raíces y dignifica su existencia.

Esta actividad no solo sirvió para celebrar una fecha importante, sino también para fortalecer la identidad cultural y el orgullo de cada comunidad, resaltando la importancia de preservar y difundir su patrimonio.

PRENSA INIDI || FOTO CORTESÍA