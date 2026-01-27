Cielo nublado con precipitaciones se prevé en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estiman para este martes una cobertura nubosa fragmentada en la mayor parte del territorio nacional, con especial énfasis en precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa ocasional después del mediodía.

La información se dio a conocer en el canal de Telegram del Inameh, donde destacó que durante la mañana, se esperan mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, zonas montañosas de la Gran Caracas, Falcón, Yaracuy, Apure, Barinas, los Andes y el lago de Maracaibo.

Tras el mediodía, las condiciones climáticas propiciarán el desarrollo de núcleos nubosos productores de lluvias en entidades como Monagas, la Región Central, Lara, Falcón, Barinas, Zulia y la zona andina. Este fenómeno responde a la dinámica atmosférica presente en las cuencas y regiones del norte y sur del país.

En la Gran Caracas, que comprende a Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, la nubosidad fragmentada prevalecerá durante casi todo el periodo. Se esperan lluvias y lloviznas dispersas, con mayor frecuencia en el este de la región y sus zonas montañosas, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA