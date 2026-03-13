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“Fiestas en Elorza 2026” activan despliegue de seguridad con 3 mil funcionarios

PorLuisa Pedroza

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.- Las autoridades civiles y militares iniciaron formalmente el despliegue de seguridad “Fiestas en Elorza 2026”. Este operativo cuenta con la participación estratégica de más de 3 mil funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad ciudadana y Protección Civil.

Este contingente garantizará la seguridad e integridad de los miles de turistas y residentes que se congregan en el municipio Rómulo Gallegos. Durante el inicio del operativo, el comandante de la ZODI Nº 31 Apure, G/D Alfonso Galarraga, destacó la importancia de este despliegue para el bienestar del estado.

“Estamos activando este despliegue de seguridad ciudadana con motivo a las 71 Ferias Populares y Turísticas de Elorza 2026, para garantizar la paz, la tranquilidad y el sosiego de toda la población elorzana y de nuestro glorioso estado Apure. Somos los anfitriones y los garantes de la paz en nuestro estado y aquí particularmente en la parroquia Elorza”, afirmó Galarraga.

El despliegue asegurará que las celebraciones transcurran en un marco de orden, y permitan el disfrute pleno de las tradiciones llaneras que caracterizan a la región. Las autoridades informaron que el dispositivo de seguridad se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta el próximo 22 de marzo.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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