Mesa de Diálogo Nacional Interreligioso ratifica compromiso con la paz en Venezuela

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por el encuentro fraterno y la búsqueda de consensos, el Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz celebró la segunda mesa de trabajo del Diálogo Interreligioso Nacional, dando continuidad a los esfuerzos por fortalecer la paz y la convivencia en el país.

La actividad, encabezada por el viceministro Edgar Arteaga, reunió en un mismo espacio a representantes de las principales religiones monoteístas que hacen vida en Venezuela, con el propósito de avanzar en la construcción de una agenda común que refleje los valores espirituales y éticos compartidos.

Durante el encuentro, Arteaga destacó la importancia de estos espacios de interlocución promovidos por el Estado venezolano, al señalar que “la unión y el respeto entre las diferentes confesiones religiosas son pilares fundamentales para seguir edificando una cultura de paz y esperanza en nuestra nación”.

Los líderes religiosos presentes reafirmaron su compromiso con el diálogo como vía para la reconciliación y el bienestar colectivo, y subrayaron la voluntad de las iglesias y comunidades de fe de acompañar este proceso que busca tender puentes y promover la armonía en la sociedad venezolana.

Con esta segunda mesa de trabajo, el Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos ratifica su labor como ente articulador, y consolida un canal de comunicación directo y permanente con las distintas expresiones religiosas del país.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA