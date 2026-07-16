Venezuela aumentó 40% sus exportaciones de petróleo a EEUU

CIUDAD MCY.- Las exportaciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos aumentaron un 40 % con un promedio de 675.000 barriles diarios respecto a la semana anterior, el segundo registro más alto del 2026, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA) del país norteamericano.

La EIA indicó que Venezuela ha exportado de manera acumulada 71,6 millones de barriles de crudo hacia el mercado estadounidense este año, cifra que supera en 41 % del volumen total durante 2025.

Además, el promedio de cuatro semanas ascendió a 587.000 barriles diarios, un crecimiento de 6 % y el nivel más elevado para este indicador desde finales de enero de 2019.

Con estos datos, Venezuela se mantiene por 12 semana consecutiva como el segundo mayor proveedor de petróleo de EEUU.

FUENTE: AVN

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